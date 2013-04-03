Адвокати Луценка побачили позитив у рішенні Вищого спецсуду

Як передає кореспондент УНІАН, про це після судового засідання повідомив адвокат Ю.Луценка Ігор Фомін.

“Що сьогодні позитивне — ми вичерпали можливості національного захисту, ми оце рішення направимо до Європейського суду (з прав людини) і будемо чекати його рішення”, - сказав адвокат.

Він назвав сьогоднішнє рішення Вищого спецсуду “вироком не Ю.Луценку, а правосуддю України”.

“Будь-які доводи в цьому судовому засіданні, як і в інших судових засіданнях, не мають ніякого значення. Рішення приймається не в залі судового засідання, а в інших кабінетах, в яких захист не присутній”, - зазначив І.Фомін.

За його словами, рішення суду про зменшення суми відшкодування МВС збитків, нібито завданих Ю.Луценком при організації святкування Дня міліції у 2008-2009 роках, - це лише виправлення технічної помилки, якої припустився суд першої інстанції.

Разом з тим І.Фомін зауважив, що в адвокатів з’явилась певна надія на те, що “щось позитивне трапилось”, коли вони почули слова «касаційну скаргу Луценка задовольнити частково».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 квітня, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ залишив без змін вирок екс-міністру внутрішніх справ України Ю.Луценку у справі про посадові злочини, таким чином екс-міністр відбуватиме покарання у Менській виправній колонії до кінця чотирирічного терміну, який спливає у 2014 році.

Згідно з рішенням, суд не задовольнив касаційну скаргу на вирок Ю.Луценку.

Водночас суд у своїй ухвалі суд зазначив, що касаційна скарга на вирок Ю.Луценко підлягає часткову задоволенню в частині зменшення відшкодування завданих МВС України збитків з 643 до 609 тис. грн. За іншою частиною касаційної скарги вирок залишено без змін.

Також своєю ухвалою Вищий спецсуд залишив без задоволення касаційну скаргу на вирок колишньому водієві екс-міністра Леоніду Приступлюку.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценко був арештований в грудні 2010 року. Генпрокуратура звинуватила його в перевищенні повноважень: Ю.Луценку інкримінували незаконний прийом на роботу до міліції свого особистого водія, надання йому державної квартири і нарахування пенсії, а також дуже дороге святкування Дня міліції у 2008-2009 роках.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив колишнього міністра внутрішніх справ до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдану шкоду) з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.

Крім того, суд визнав винним у скоєнні злочину колишнього водія Ю.Луценка Л.Приступлюка і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з відстроченням на два роки.

16 травня в 2012 р. Апеляційний суд Києва визнав правомірним вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці.

Ю.Луценко відбуває покарання в Менській колонії в Чернігівській області.