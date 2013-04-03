Міліції довіряє менше 1% українців (опитування)

Про це свідчать результати опитування в рамках моніторингу за 2012 рік, проведеного Інститутом соціології НАН України, передає Українська правда.

Так, на запитання, "який рівень Вашої довіри міліції", лише 0,8% опитаних відповіли: "Цілком довіряю", ще 8% - "переважно довіряю".

Зовсім не довіряє міліції 30,9% громадян, скоріше не довіряє – 35,6%. Ще 24,6% сказали, що їм важко відповісти, чи довіряють вони міліції. Не відповіли ще 0,2%.

Водночас на запитання, "чи вистачає вам порядку у суспільстві" 73,5% опитаних відповіли негативно, ще 18% - важко відповісти, 2,3% не цікавить це питання.

Разом з тим 6,2% опитаних вистачає порядку.

Як пояснили "Українській правді" в Інституті соціології, загальнонаціональне опитування за репрезентативною вибіркою проводилося у квітні 2012 році. Усього було опитано 1800 осіб віком понад 18 років. Опитування проводилося в рамках моніторингу, який здійснюється з 1992 року.