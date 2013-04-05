У ЄЦ називають нинішні події державним переворотом

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві колегії лідерів «Єдиного Центру».

У партії вважають, що відповідальність за ці дії нестимуть персонально керівництво Верховної Ради та народні депутати, які беруть участь у засіданні.

Законом «Про Регламент Верховної Ради України» чітко вказується місце проведення засідань парламенту та процедуру прийняття рішення про проведення засідань за межами сесійної зали. «Тому будь-які спроби діяти всупереч Регламенту є антизаконними, підпадають під поняття узурпації влади та передбачають відповідальність відповідно до статей Кримінального кодексу», - наголосили у «Єдиному Центрі».

Колегія лідерів партія переконана, що розробники сценарію по розколу парламенту знаходяться за межами Верховної Ради. Їх основною метою є дискредитація парламенту та перетворення України на авторитарну державу, громадяни якої будуть позбавлені будь-яких демократичних механізмів впливу на владу.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня депутати від опозиції заблокували роботу парламенту після нерезультативного голосування за постанову про призначення виборів в Києві на 2 червня.

Сьогодні у приміщенні комітетів ВР на вулиці Банковій голова Верховної Ради України Володимир Рибак спочатку оголосив збори депутатів, а потім відкрив пленарне засідання парламенту. Для участі у засіданні зареєструвались 244 провладних депутати.