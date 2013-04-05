Опозиція опинилася на межі розвалу – нардеп

Про це заявив народний депутат України Ігор Рибаков, коментуючи вихід з фракції «Батьківщини» чотирьох народних депутатів.

За словами політика, опозиції необхідно перейти до конструктивної роботи і припинити займатися інтригами.

«Люди йдуть з фракції на знак протесту проти бездарної політики її керівництва, – упевнений Ігор Рибаков. – Вони розуміють, що деструктивний сценарій, який нав'язують кермові «Батьківщини», не принесе нічого доброго їх виборцям. Вихід із фракції – це не бажання комусь продатися, це пошук реальних можливостей вирішувати проблеми своїх виборців».

«Управління державою – це завжди компроміс між більшістю і меншістю. Постійне спілкування на підвищених тонах, мовою ультиматумів не принесе позитивного результату», – заявив Рибаков.

Він спрогнозував, що опозиційним фракціям загрожує повний розвал, якщо їх представники і далі будуть зайняті виключно боротьбою за владу.

«Зупинити цей процес можна, але не підкилимними інтригами, а ефективною парламентською роботою. Люди обирали депутатів не для того, щоб вони місяцями «вартували» трибуну, а для того, щоб вони приймали закони», – підсумував політик.