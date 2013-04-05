Опозиція вимагає від «тушок» скласти мандати

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві.

«Ці народні обранці зрадили своїх виборців та порушили присягу, яку вони публічно давали українському народу на Святому письмі. На жаль, ці особи не встояли перед багатомільйонними посулами та тиском регіональної прокуратури, виявили свою слабкість, безхребетність та абсолютну політичну безвідповідальність перед тими виборцями, які голосували насамперед не за них особисто, а за опозицію», - наголошують автори заяви.

Вони вимагають «від цих зрадників негайно скласти свої депутатські мандати, а не займатися словоблудством та пошуком відмовок. Нагадаємо, що зробити це вони обіцяли, коли особисто підписували присягу кандидата в народні депутати України від «Батьківщини» перед початком парламентської виборчої кампанії. Перед Господом Богом і перед народом України вони клялися ні юридично, ні фактично не виходити із фракції «Батьківщина», а в разі принципової зміни власної політичної позиції зобов’язувалися добровільно скласти повноваження народного депутата України».

Об’єднана опозиція «Батьківщина» внесла на розгляд Верховної Ради законопроект про порядок відкликання народного депутата, який передбачає чітку процедуру позбавлення мандату подібних «тушок», однак «регіонали», чітко усвідомлюючи всі небезпечні для них наслідки, заблокували його розгляд, йдеться у заяві.

В опозиції переконані, що «всю відповідальність за нових «тушок» несуть не лише депутати-зрадники, а й Президент Віктор Янукович, за особистої команди якого відбувається систематичний тиск на народних депутатів від опозиції та їхній безсоромний підкуп».