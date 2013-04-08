Рибак: Наступного пленарного тижня парламент працюватиме

Про це він сказав в інтерв'ю програмі «Подробиці тижня» на телеканалі «Інтер».

«Я думаю, що наступного пленарного тижня парламент працюватиме», - зазначив В.Рибак.

«У нас періодично працює, періодично, коли набереться багатьох енергії, йде блокування», - сказав він. При цьому спікер додав, що «парламент звик до бійок».

«Я відчув, що коли не проведемо сесію (напевно, йдеться про виїзне засідання парламенту на Банковій - УНІАН), то тут буде бійка», - зауважив В.Рибак.