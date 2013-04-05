Рибак пояснив дипломатам ситуацію у ВР - щоб ті «не були спантеличені»

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак під час сьогоднішньої зустрічі з керівниками дипломатичних місій країн-членів Європейського Союзу та США, акредитованих у Києві, пояснив ситуацію, що склалася у парламенті.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Верховної Ради України.

«Оскільки ви представляєте інтереси держав, в яких парламенти є найважливішою гілкою державної влади і одним з основних фундаментів демократії, мені видається, що події останніх днів в українському парламенті повинні були вас серйозно спантеличити», - сказав він.

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Український парламент, сказав голова Верховної Ради, «переживає кризовий сезон з точки зору законодавчої ефективності». «З часу обрання нового складу Верховної Ради на перше квітня цього року із 958 законопроектів, які підлягають розгляду, прийнято в цілому лише 12 документів, - зазначив він. - Серед неприйнятих законів знаходиться і пакет законопроектів, без яких підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС стає просто неможливим».

В.Рибак заявив, що парламент сьомого скликання «практично стає недієздатним через тактику обструкції, яку меншість прийняла на озброєння як основний метод внутрішньопарламентської політичної боротьби». «Так зване «блокування трибуни» насправді правильніше було б називати військовим терміном «облога з метою капітуляції» більшості», - зауважив він. За словами В.Рибака, з 28 пленарних засідань другої сесії Верховної Ради сьомого скликання, що включені до календарного плану роботи, їх абсолютна більшість - 17 - були заблоковані. «Причини такої облоги були різними - ви їх знаєте - але результат був один: повна пленарна бездіяльність парламенту», - сказав він.

«Як це не сумно, але парламент нового скликання, особливо його окремі фракції та політичні сили, перебувають у полоні руйнівної стихії відкритої зневаги до закону, юридичного нігілізму по відношенню до нами ж прийнятих законів, - зазначив В.Рибак. - Відкрита неповага до закону, низька правова дисципліна - вкрай небезпечна тенденція в парламенті. Вона закладає міну уповільненої дії під самим парламентаризмом в Україні».

Серед причин, які породжують такі негативні явища, В.Рибак назвав «дитячу хворобу» нових парламентаріїв, і, як наслідок, низький законодавчий професіоналізм депутатського корпусу в цілому, і, особливо, нових фракцій; домінування «інерції виборчої боротьби та звичної для нових депутатів мітингової стратегії»; «завищені політичні амбіції як окремих політичних сил, так й їх лідерів, орієнтація на щотижневі рейтинги, а не кінцевий результат депутатської роботи»; «вкрай полярний характер політичних сил, представлених у новому парламенті». «Звідси - запеклість позицій і низька здатність до компромісу», - констатував він.

Вчорашні дії більшості В.Рибак назвав «цілком природною реакцією» на поведінку частини народних депутатів України, яка називає себе «парламентською опозицією». «Логіка дій більшості була не стільки політичною, скільки логікою здорового глузду. Парламент не виконує своїх конституційних функцій через блокування його роботи; не розглядає законопроекти, які мають бути прийняті на виконання зобов’язань України у контексті європейської інтеграції; крім того, поведінка депутатів трьох фракцій є прямим порушенням вимог Регламенту, що має силу закону», - пояснив він.

За словами голови Верховної Ради, як наслідок, 3 квітня група народних депутатів України у складі 241 парламентарія звернулася із закликом до колег з опозиції розпочати конструктивну роботу та припинити спілкування через ультиматуми і шантаж.

За такої ситуації, заявив В.Рибак, цілком логічним було ухвалення більшістю голосів народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України рішення про проведення пленарного засідання не в заблокованому залі пленарних засідань, а в іншому парламентському приміщенні, що розташовано по вулиці Банковій.

«Це рішення прийнято у відповідності із статтею 2 Регламенту Верховної Ради України, а, відтак, і рішення, ухвалені на пленарному засіданні 4 квітня 2013 року, є цілком легітимними і такими, що дозволяють не лише вирішити низку питань внутрішнього життя країни, але й зробити реальні кроки у напрямку європейської інтеграції», - заявив він.

В.Рибак повідомив, що вчора парламент розглянув 25 питань порядку денного, ухвалив 9 законів, та 13 законопроектів прийняв за основу. Чотири законопроекти було відхилено, один повернуто на доопрацювання суб’єкту права законодавчої ініціативи, ще один законопроект направлено до Комітету для підготовки до повторного першого читання.

«У зв’язку зі створенням робочої групи з доопрацювання нагальних законопроектів, що стосуються євроінтеграційної перспективи України, було перенесено розгляд проекту закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо вдосконалення процедури здійснення конфіскації, та проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження заходів кримінально-правового характеру стосовно юридичних осіб. У числі ж прийнятих за основу - проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення інституційної системи захисту персональних даних», - сказав він.

«На мою думку, вчора парламент прийняв рішення не лише з низки важливих внутрішніх питань, а й зробив реальний крок, спрямований на прискорення європейської інтеграції українського суспільства. От й порівняйте підсумок вчорашнього дня з коефіцієнтом корисної дії парламенту за попередні п’ять місяців, який я згадав на початку нашої розмови», - підсумував В.Рибак.

Голова Верховної Ради України також відповів на запитання керівників дипломатичних місій, зазначили у прес-службі.