Спікер ВР підпише закони, прийняті на виїзному засіданні парламенту
07:57, 08 квітня 2013Політика
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Рибак запевняє, що підпише закони, прийняті на виїзному засіданні парламенту на Банковій.
Рибак кажеЮ що все підпише
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак запевняє, що підпише закони, прийняті на виїзному засіданні парламенту на Банковій цього тижня.
Про це він сказав в інтерв'ю програмі «Подробиці тижня» на телеканалі «Інтер».
«Я закони, які були прийняті, підпишу і відправлю парламенту (напевно, йдеться про Президента України- УНІАН) на затвердження», - повідомив голова Верховної Ради.
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