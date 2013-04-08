До Тимошенко на три дні приїхала донька
12:57, 08 квітня 2013Політика
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Сьогодні у Тимошенко розпочинається триденне побачення з донькою.
Євгенія Тимошенко приїхала до мами
В екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка перебуває у стаціонарі Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» у Харкові, сьогодні розпочнеться триденне побачення з донькою Євгенією.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко.
«У неї тривале побачення з Євгенією. Понеділок, вівторок, середа», - сказав С.Власенко.
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За даними прихильників Ю.Тимошенко, які чергують під лікарнею, Є.Тимошенко прибула до ЦКЛ «Укрзалізниці» о 12.27.
У Державній пенітенціарній службі УНІАН поки не вдалося отримати підтвердження інформації про тривале побачення Ю.Тимошенко з донькою.
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