До Тимошенко на три дні приїхала донька

В екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка перебуває у стаціонарі Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» у Харкові, сьогодні розпочнеться триденне побачення з донькою Євгенією.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко.

«У неї тривале побачення з Євгенією. Понеділок, вівторок, середа», - сказав С.Власенко.

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За даними прихильників Ю.Тимошенко, які чергують під лікарнею, Є.Тимошенко прибула до ЦКЛ «Укрзалізниці» о 12.27.

У Державній пенітенціарній службі УНІАН поки не вдалося отримати підтвердження інформації про тривале побачення Ю.Тимошенко з донькою.