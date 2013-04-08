Власенко не вірить, що Янукович помилує Тимошенко

Про це С.Власенко сказав у коментарі кореспонденту УНІАН. «Я не вірю в те, що Янукович помилує Тимошенко, якщо Вас цікавить моя особиста думка», - сказав захисник.

С.Власенко підкреслив, що Ю.Тимошенко не збирається писати прохання про помилування, оскільки не скоювала злочинів, які їй інкримінуються.

«Ні, звичайно (не буде писати прохання про помилування – УНІАН). Тому що вона не скоювала злочинів, щоб писати заяви. Юлія Тимошенко не скоювала кримінально карних дій, які повинні переслідуватися у відповідності до Кримінального кодексу України. Писати якусь заяву та визнавати свою вину, звичайно ж, Юлія Володимирівна не буде, тому що вона не скоювала ніяких злочинів», - наголосив С.Власенко.

Водночас, зауважив захисник, у Президента є багато юридичних можливостей звільнити Ю.Тимошенко. Зокрема він назвав можливість декриміналізації статті, за якою засуджено Ю.Тимошенко, перегляд рішень судів за новими обставинами, передачу справи на розгляд Верховного Суду, «який повинен ухвалити законне рішення, не перебуваючи під тиском ззовні».

На думку С.Власенка, справи Ю.Тимошенко є політично вмотивованими і всі рішення в них приймаються тільки за особистої вказівки В.Януковича.

«При цьому так само, як помилування Юрія Луценка, це питання політичне. Так само припинення політичних репресій стосовно політичних опонентів – це політичне питання, яке можливо і потрібно вирішувати різними способами. В арсеналі Президента Януковича є як мінімум десяток юридичних форм, як можна припинити політичні репресії і продовжити шлях України в Європу», - сказав С.Власенко.

За словами захисника, керівництво Європейського Союзу, позитивно оцінюючи помилування екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка, чітко вказало, «що це дуже важливий, дуже позитивний, але тільки перший крок у напрямку вирішення питання, як вони називають, політично вмотивованого правосуддя».

С.Власенко додав, що в будь-якому разі «і захист, і сама Юлія Володимирівна будуть наполягати на повній політичній і юридичній реабілітації».