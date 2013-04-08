Луценко зустрівся з послами США і Євросоюзу
Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко подякував послам США Джону Теффту та ЄС Яну Томбінські за зусилля, яких вони доклали для його звільнення.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії "Народна самооборона".
У прес-службі зазначили, що під час зустрічі Ю.Луценко подякував послам за їхні зусилля у його звільненні з в’язниці і назвав це першим кроком до звільнення України.
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Крім того, Ю.Луценко також провів телефонні розмови із представниками Місії Європарламенту в України – екс-Президентом Польщі Александром Квасневським та колишнім Президентом Європарламенту Петом Коксом.
Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України В.Янукович підписав указ про помилування шести засуджених, у тому числі Ю.Луценка та колишнього міністра охорони природного навколишнього середовища Георгія Філіпчука.