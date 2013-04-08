«Свобода» заявляє, що міліція викрала студента, щоб допитати про сніжки

У прес-службі ВО "Свобода" заявляють, що співробітники міліції сьогодні вдень викрали із будівлі Києво-Могилянської академії представника партії Артема Дробота для допиту у справі про закидання сніжками жінок-народних депутатів 3 квітня біля Верховної Ради.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО "Свобода".

Як йдеться у повідомленні, А.Дробота викликали повісткою до Печерського райвідділу міліції на допит на 17.00, але правоохоронці прибули до університету раніше і примусово доправили його до райвідділу.

У свою чергу у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м.Києві цю інформацію заперечили.

"Ніхто його не викрадав. Його запросили, і він добровільно прийшов, 30-40 хвилин поспілкувався із начальником слідства райуправління і залишив його приміщення", - зазначили у ВЗГ.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня біля Верховної Ради відбулася організована опозицією акція, учасники якої вимагали від депутатів призначити дату проведення виборів мера столиці і Київради.

3 квітня міліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом нападу прихильників опозиції на народного депутата від Партії регіонів Ірину Горіну.

За даними ГУ МВС столиці, 2 квітня о 21.20 в міліцію звернулася І.Горіна із заявою про хуліганські дії невідомих осіб з числа учасників політичної акції, яка проходила під стінами парламенту.

Депутат повідомила, що на вул. Шовковичній, 4 її наздогнала група громадян, близько 50 осіб, з плакатами кількох опозиційних сил. Агресивно налаштовані громадяни безпричинно почали ображати її нецензурною лайкою, погрожувати фізичною розправою і кидати грудки снігу і льоду. В результаті цих хуліганських дій І.Горіна дістала тілесні ушкодження. За попереднім висновком медиків, які обстежували жінку в умовах стаціонару однієї із столичних лікарень, І.Горіна дістала закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку.

Сьогодні лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що опозиція не має жодного стосунку до інциденту під час вчорашньої акції біля Верховної Ради, в результаті якого постраждали жінки - народні депутати.