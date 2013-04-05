Горіна запевняє, що не придумала собі струс мозку - показала довідку (відео)

Про це йдеться в коментарі І.Горіної, розміщеному на сайті Партії регіонів.

«Чомусь суспільству нав'язувався лише той відеозапис, який відображає тільки частину інциденту, що стався зі мною. Тому я б хотіла звернути увагу на те відео, яке також було і є в доступі, але яке чомусь було проігноровано. Там якраз чітко повністю зафіксовано інцидент, що стався: молодий чоловік у червоній шапці буквально перед вулицею Інститутською наздогнав нас і кинув шматок землі, і саме цей шматок потрапив у мене і завдав мені травми», - заявила вона.

За словами І.Горіної, вона перебуває в лікарні і їй дуже неприємно, що доводиться виправдовуватися.

«Як можна говорити: «Добре, що вдарили, мало ще дали! Це все вона сама вигадала!»? Ті люди, які коли-небудь зі мною стикалися, знають, що я б ніколи такого не вигадала. Як можна про себе щось вигадувати, лягати в лікарню, якщо можна бути з сім'єю, з дітьми?», - заявила вона.

«Я - політик і потрапляла в різні ситуації, зокрема й на мітингах, але ніколи не ховалася за чиїсь спини. І ми завжди знаходили спільну мову з опонентами. Тому мені дуже боляче, що сьогодні моральний стан опонентів опустився до нижнього рівня», - сказала депутат.

І.Горіна закликала своїх виборців не робити нічого подібного стосовно політичних опонентів «Це неправильно – ми не маємо відповідати ворожнечею на ворожнечу. Ми також не допустимо, щоб бійня, розкол суспільства, фашистські дії мали місце в нашій країні».

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня біля Верховної Ради відбулася організована опозицією акція, учасники якої вимагали призначити дату проведення виборів мера столиці та Київради.

3 квітня міліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом нападу прихильників опозиції на народного депутата від Партії регіонів І.Горіну.

За даними ГУ МВС столиці, 2 квітня о 21.20 до міліції звернулася І.Горіна із заявою про хуліганські дії невідомих осіб із числа учасників акції, що відбувалася під стінами парламенту.

Депутат повідомила, що її наздогнала група громадян, близько 50 чоловік, з плакатами кількох опозиційних сил. Агресивно налаштовані люди почали ображати її нецензурною лайкою, погрожувати фізичною розправою і кидати грудки снігу і льоду. В результаті І.Горіна одержала тілесні ушкодження. За попереднім висновком медиків, які обстежили депутата в стаціонарі однієї зі столичних лікарень, І.Горіна одержала закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку.