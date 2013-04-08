Ківалов вирішив, що зможе вчити журналістів

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході прес-конференції повідомив президент вишу, депутат Верховної Ради (ПР) Сергій Ківалов.

За його словами, студенти готуватимуться за напрямками: періодична преса, радіожурналістика, тележурналістика, інтернет-видання, фотокореспонденти, телеведучі, радіоведучі, редактори.

Як затверджує С.Ківалов, для проходження практики студентів академія вже уклала договори з різними телекомпаніями, а для підготовки вищеназваних фахівців у вишу є матеріальна база, лабораторії й співробітники.

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Зокрема, йдеться про спеціалізовану навчальну аудиторію, комп'ютерний клас, бібліотеку, в якій 860 підручників і понад 700 періодичних видань.

Передбачається, що перші 50 абітурієнтів навчатимуться за бюджетною формою.

Академія вже отримала відповідну ліцензію.