Ківалов каже, що до «наклепу» повернеться нова Рада, бо закон потрібний

Про це повідомляє прес-служба депутата.

«Я підтримую Віталія Журавського в тому, що він відкликав законопроект, хоч і вважаю, що відповідальність за наклеп має бути обов'язково. Але не кримінальна. Напевно, було помилкою внести цей законопроект саме зараз, напередодні виборів. Зараз політичний градус у суспільстві настільки високий, що всі законодавчі ініціативи сприймаються саме через призму політики. Більш того, деякі політичні сили піаряться на будь-якому резонансному питанні. Тому відкликання закону про наклеп заспокоїть суспільство», – цитує С.Ківалова його прес-служба.

«Думаю, що новий склад парламенту в спокійному робочому режимі законотворчості повернеться до цього питання. Але спочатку треба переконатися, що всі наші громадяни розмежовують такі поняття, як наклеп і критика», – зазначив депутат.

Як повідомляв УНІАН, ще тиждень тому, 19 вересня, С.Ківалов заявляв, що не вважає, що запропоновані зміни до Кримінального і Кримінального процесуального кодексів щодо покарання за наклеп несуть загрозу свободі слова в Україні.

За словами С.Ківалова, він не розуміє причин істерики навколо прийнятих у першому читанні змін до Кримінального і Кримінального процесуального кодексів.

«Думаю, не знайдеться жодної людини в здоровому глузді, яка б хотіла, щоб її безкарно обмовили. Зараз депутатом від нашої фракції Віталієм Журавським пропонується ввести кримінальну відповідальність за наклеп. Я за ці поправки голосував тому, оскільки вважаю, що поширення свідомо неправдивої інформації (наклепу) – неприпустиме», - зазначив С.Ківалов.

Довідка УНІАН. 18 вересня 2012 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект № 11013 «Про внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України (щодо посилення відповідальності за посягання на честь і гідність людини)». Автор законопроекту - народний депутат В.Журавський - пропонує доповнити Кримінальний кодекс статтями 145-1 і 145-2, якими встановлюється кримінальна відповідальність за такі діяння, як наклеп і образа.

Українські і міжнародні журналістські організації, частина парламентаріїв і політиків висловилися проти названих змін до законодавства, оскільки їх ухвалення «ставить хрест» на нормальному функціонуванні ЗМІ і є «продовженням зачистки свободи висловлювань в Україні».

25 вересня В.Журавській зареєстрував у парламенті проект постанови про скасування рішення Верховної Ради про ухвалення в першому читанні законопроекту про криміналізацію наклепу.

Проте, як заявив народний депутат з фракції “БЮТ-Батьківщина”, перший заступник голови Комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності парламенту Сергій Сас, автор законопроекту про криміналізацію наклепу В.Журавський не має права сам відкликати свій проект закону, і тепер Верховна Рада повинна визначатися щодо його долі.