Мер Кременчука просить в Азарова гроші на ремонт моста без тендера

Про це йдеться в телеграмі О.Бабаєва на адресу прем'єр-міністра, текст якої має в своєму розпорядженні в УНІАН.

«Просимо дозволити використання бюджетних коштів без застосування процедури закупівель для термінового проведення ремонтних робіт автодорожньої частини комбінованого моста через річку Дніпро в місті Кременчук. Якщо терміново не вжити необхідних заходів із ремонту автодорожньої частини моста, подальша його експлуатація може стати взагалі неможливою й буде припинено рух по дорогах державного значення М-22 Полтава - Олександрія та Н-08 Бориспіль - Дніпропетровськ», - сказано в зверненні.

О.Бабаєв пише, що у зв'язку з украй незадовільним станом асфальтобетонного покриття моста, на ньому утворюються багатогодинні пробки, що створює небезпеку для учасників дорожнього руху. А в разі виникнення надзвичайної ситуації на правобережжі міста, ускладнюється оперативне реагування на цю ситуацію, що може призвести до значних матеріальних втрат і людських жертв.

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Як повідомляв УНІАН, 4 квітня, на терміново скликаному засіданні комісії міськвиконкому з питань надзвичайних ситуацій віце-мер Кременчука Валерій Медведовський і начальник управління житлово-комунального господарства міста Сергій Ярош заявили, що в Кременчуці можуть закрити рух по єдиному в регіоні мосту через Дніпро через його незадовільний стан.

Представники Південної залізниці, на балансі якої знаходиться міст, повідомили, що залізничники готові виділити на його ремонт 450 тис. грн, що становить 50% від вартості ремонту, розрахованої в лютому 2013 року.

Водночас віце-мер міста Тетяна Нєїленко зазначила, що бюджетне законодавство не дозволяє проводити ремонт моста без проведення тендеру, а якщо очікувати проведення тендеру на ремонт моста до 1 червня, то дорога повністю прийде в непридатність і вже за два тижні рух можна буде зупинити.