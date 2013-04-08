Губернатор вигнав чиновників з наради - латати дороги

Губернатор Полтавської області Олександр Удовіченко розкритикував роботу чиновників із ремонту доріг і вигнав їх із наради.

Як передає кореспондент УНІАН, губернатор розкритикував начальника ДП «Полтавський облавтодор» ДАК «Автодор України» Дмитра Копченка і керівника Служби автомобільних доріг Полтавської області Юрія Івахину за стан доріг Полтавської області, швидкість і якість їх ремонту.

Він також вигнав із наради чиновників «управляти процесом ремонту доріг», а не відсиджуватися в кабінетах.

О.Удовіченко підкреслив, що дороги в Лохвиці, Гадячі та Зінькові «вразили» його – "сніг зійшов разом з асфальтом", а також зазначив, що аналогічний стан доріг і в інших районах області.

«О 14.00 дня я їхатиму між Зіньковим і Гадячем - подивлюся, що ви там робите. Проїхати неможливо вже ніде. Жодної ями не зробили. Тендери вони проводять. Ще щось їм не вистачає. Розуму не вистачає нікому! Між Зіньковим і Гадячем їхати взагалі неможливо – танкодром», - обурився голова облдержадміністрації.

Він також зазначив, що йому особисто подзвонив прем'єр-міністр Микола Азаров і запитав про якість доріг та їх ремонт.

«Що я відповім прем'єр-міністру? Він мені дзвонив у п'ятницю - запитував. Йому на Twitter пишуть люди. Він це читає. А ви ходите один за одним, міркуєте... Дощ вам заважає...", - сказав губернатор.

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Як повідомляв УНІАН, за даними «Укравтодору», станом на 10 березня, ямковість було ліквідовано на 98% основних доріг загального користування державного значення й залишалося відремонтувати 61 кілометр основних автодоріг.

За даними прес-служби уряду, станом на 20 березня, ямковість було ліквідовано на 3 тис. 972,1 км основних доріг загального користування державного значення, що становить 90%.

21 березня прем'єр-міністр України М.Азаров, виступаючи на засіданні ради регіонів при Президенті України, заявив, що для того, щоб привести в порядок близько 170 тис. км доріг, Україні буде потрібно 500 млрд грн.

22 березня прем'єр-міністр М.Азаров у ході спілкування з користувачами мережі Faсebook повідомив, що вирішив особисто перевірити якість ремонту доріг в Україні, проїхавши по одній із 23-х основних автомагістралей країни, де, за оперативними даними «Укравтодору», ямковість ліквідовано майже повністю.