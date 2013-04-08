Луценко переконаний, що влада має звільнити і Тимошенко

Про це він заявив у прямому ефірі телеканалу ТВі.

"Я вважаю, що наша влада зробила такий крок як прецедент, і немає жодних аргументів, чому такий крок можна зробити до Луценка, і неможна - до Тимошенко. Я не знаю, як можна достукатися до серця чи до розуму нашої влади, але цей крок вона повинна зробити, бо Тимошенко не може сидіти за надуманими обвинуваченнями", - сказав Ю.Луценко.

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Говорячи про своє звільнення із в’язниці, він зазначив, що воно було для нього "очікуваним, але несподіваним". За словами Ю.Луценка, він більше був налаштований чекати виходу з-під варти наприкінці року по умовно-достроковому звільненню, як особа, що відбула більшу частину покарання. Водночас екс-міністр зазначив, що усвідомив про те, що опинився на волі лише сьогодні, коли прокинувся вранці вдома.

"Передати це словами - дуже важко, бо воля і бути вдома із своїми - це дуже важливо. Пісок часу тече швидко ...", - зазначив Ю.Луценко. "Тюрма дається легше тим, кому є щось згадати, і я вів постійні дискусії з собою... Я сам оптиміст, але і на мене інколи нападала хандра", - зізнався екс-міністр.