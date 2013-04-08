Експерт: ЄС може підписати Угоду з Україною без звільнення Тимошенко

Таку думку УНІАН висловив керівник Центру українських досліджень Інституту Європи РАН, головний редактор журналу «Сучасна Європа» Віктор Мироненко.

«Я відчуваю дуже сильне бажання Європи, навіть з урахуванням деяких абсолютно неприйнятних для європейської ментальності речей, не дати Україні піти до Митного союзу. Європейський Союз стоятиме на тому, що так не можна ставитися до лідера опозиції і жінки, але чи стане це перешкодою для підписання Угоди про асоціацію - я не знаю. Це може стати перешкодою для її ратифікації, тому що є ціла низка парламентів, які, у разі збереження того неподобства, яке твориться навколо цієї жінки, у жодному випадку не підуть на ратифікацію», - сказав В.Мироненко.

Водночас він вважає, що для Президента України Віктора Януковича на сьогодні найголовніше - це іміджева частина і підписання Угоди про асоціацію, а питання ратифікації поки що другорядне.

«Я відчуваю дуже сильне бажання Євросоюзу все ж таки не втратити Україну, і особливо у її сусідів – членів Євросоюзу. ЄС продовжуватиме наполягати на звільненні Тимошенко, але, на мій погляд, можуть піти на підписання, якщо знайдуть якусь зручну формулу», - сказав російський експерт.

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В.Мироненко зазначив, що не поділяє захоплення європейських політиків у зв'язку із звільненням екс-глави МВС України Юрія Луценка, оскільки його політичний потенціал несумірний з потенціалом Ю.Тимошенко.

«Звільнення Луценка – це напівзахід, бажання поліпшити імідж на Заході і в очах власних громадян», - вважає він.

На думку В.Мироненка, звільнивши Ю.Луценко, Президент України показав, що продовжує лавірувати між Росією і Євросоюзом.

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Віктор Мироненко - уродженець Чернігова (1953 р.). У 1983-1986 рр. - перший секретар ЦК ЛКСМУ, в 1986-1990 рр. - перший секретар ЦК ВЛКСМ. Доктор історичних наук за темою російсько-українських відносин.