Експерт: ЄС може підписати Угоду з Україною без звільнення Тимошенко
Євросоюз може погодитися на підписання Угоди про асоціацію з Україною без звільнення екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, щоб не допустити вступу України до Митного союзу.
Таку думку УНІАН висловив керівник Центру українських досліджень Інституту Європи РАН, головний редактор журналу «Сучасна Європа» Віктор Мироненко.
«Я відчуваю дуже сильне бажання Європи, навіть з урахуванням деяких абсолютно неприйнятних для європейської ментальності речей, не дати Україні піти до Митного союзу. Європейський Союз стоятиме на тому, що так не можна ставитися до лідера опозиції і жінки, але чи стане це перешкодою для підписання Угоди про асоціацію - я не знаю. Це може стати перешкодою для її ратифікації, тому що є ціла низка парламентів, які, у разі збереження того неподобства, яке твориться навколо цієї жінки, у жодному випадку не підуть на ратифікацію», - сказав В.Мироненко.
Водночас він вважає, що для Президента України Віктора Януковича на сьогодні найголовніше - це іміджева частина і підписання Угоди про асоціацію, а питання ратифікації поки що другорядне.
«Я відчуваю дуже сильне бажання Євросоюзу все ж таки не втратити Україну, і особливо у її сусідів – членів Євросоюзу. ЄС продовжуватиме наполягати на звільненні Тимошенко, але, на мій погляд, можуть піти на підписання, якщо знайдуть якусь зручну формулу», - сказав російський експерт.
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В.Мироненко зазначив, що не поділяє захоплення європейських політиків у зв'язку із звільненням екс-глави МВС України Юрія Луценка, оскільки його політичний потенціал несумірний з потенціалом Ю.Тимошенко.
«Звільнення Луценка – це напівзахід, бажання поліпшити імідж на Заході і в очах власних громадян», - вважає він.
На думку В.Мироненка, звільнивши Ю.Луценко, Президент України показав, що продовжує лавірувати між Росією і Євросоюзом.
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Віктор Мироненко - уродженець Чернігова (1953 р.). У 1983-1986 рр. - перший секретар ЦК ЛКСМУ, в 1986-1990 рр. - перший секретар ЦК ВЛКСМ. Доктор історичних наук за темою російсько-українських відносин.