Герман вірить у «милосердя президента» стосовно Тимошенко

Це випливає з її відповіді на запитання журналістки про можливість помилування Тимошенко, яка прозвучала в ефірі ICTV, передає Українська правда.

"Я в цій студії говорила завжди дуже гостро. Багато різких фраз, через які я мала не раз клопіт. Я не хотіла би повторювати ці клопоти, але фразу про те, що я вірю в милосердя президента, я повторю у третій раз", - заявила вона.

На тему: Луценко переконаний, що влада має звільнити і Тимошенко

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України В.Янукович підписав указ про помилування шести засуджених, у тому числі Ю.Луценка та колишнього міністра охорони природного навколишнього середовища Георгія Філіпчука.