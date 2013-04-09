Лікарі обстежили Луценка: необхідна друга операція

Екс-глава МВС України Юрій Луценко в середу буде госпіталізований в київську клініку "Оберіг", де, йому буде зроблена друга операція, повідомляє у вівторок прес-служба партії "Народна самооборона".

Президент України Віктор Янукович у неділю помилував шістьох засуджених, у тому числі Луценка, який відбував чотирирічний термін у колонії за розтрату держкоштів в особливо великих розмірах. У цей же день він вийшов на свободу. У січні 2013 року в київській клініці "Оберіг" йому зробили операцію з видалення поліпів з кишечника, повідомляє РІА Новости.

Як повідомляє "Народна самооборона", у вівторок Луценко пройшов обстеження в клініці. Лікарі підтвердили необхідність проведення другої операції.

"Із завтрашнього дня Юрій Луценко госпіталізується в клініку "Оберіг" для продовження лікування", - йдеться в повідомленні.