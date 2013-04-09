Лавринович відмовився хоронити партію Ющенка

Міністерство юстиції України відмовилось реєструвати подання Сергія Бондарчука про припинення діяльності партії «Наша Україна».

Про це йдеться у листі Державної реєстраційної служби України, направленого на адресу партії «Наша Україна». Скан-копія документу розміщена на сайті партії.

Державна реєстраційна служба посилається на те, що, відповідно до рішень політичної ради партії від 9 лютого 2013 року, С.Бондарчук не є членом партії «Наша Україна» та звільнений з посади голови політради партії.

«Поданий до реєструючого органу лист підписаний не уповноваженою особою», - йдеться у документі.

“Таким чином, ані проведене Сергієм Бондарчуком зібрання, самопроголошене партійним з’їздом, ані рішення, ухвалені учасниками цього зібрання, не могли і не можуть мати жодного впливу на долю партії «Наша Україна». Цю позицію було неодноразово донесено прес-службою та речниками «Нашої України», і тепер її вдруге підтверджено Міністерством юстиції”, - сказано у повідомленні на сайті партії.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого відбулось два засідання політради партії «Наша Україна». На політраді, проведеній С.Бондарчуком, із партії було виключено лідера партії Віктора Ющенка, на політраді, проведеній В.Ющенком, відповідно, виключено С.Бондарчука. Обидві сторони наполягали на легітимності своїх рішень.

1 березня у прес-службі партії заявили, що Міністерство юстиції зареєструвало зміни у складі керівних органів «Нашої України», внесені 9 лютого 2013 року.

Зокрема, у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, який веде Мін’юст, було внесено зміни про те, що 9 лютого під час засідання політради партії був звільнений з посади голови політради партії С.Бондарчук та обраний на цю посаду Зиновій Шкутяк.

2 березня з'їзд партії "Наша Україна" під головуванням С.Бондарчука, який проходив без участі її засновника і лідера В.Ющенка, прийняв рішення про самоліквідацію партії.

Після цього соратники В.Ющенка заявили, що партія «Наша Україна» існує та продовжує політичну діяльність, попри спроби знищити її.

З’їзд «Нашої України» під головуванням В.Ющенка заплановано на 18 травня 2013 року.