Заява партії: Наша Україна існує та продовжує політичну діяльність

На цьому наголошується у заяві партії, текст якої передано УНІАН.

«Партія існує та продовжує політичну діяльність попри відчайдушні спроби знищити цю політичну силу або використати бренд «Наша Україна» для власної політичної кар’єри особами, яких виключено з партіі, які втратили здоровий глузд та залишки совісті», - йдеться в документі.

«На щастя, остання хвиля політичних авантюристів відходить разом з Сергієм Бондарчуком. І тепер ця команда професійних інтриганів стане проблемою самого Бондарчука», - заявили в «Нашій Україні».

Автори заяви переконані: «Незабаром ми будемо свідками нових скандалів та розколів у команді Бондарчука, бо звичка зраджувати та встромляти ніж у спину незмінна - це не залежить від місця політичної прописки, це - банальна відсутність політичної культури та людської моралі».

В партії не сумніваюься в тому, що Міністерство юстиції не візьме до уваги будь-яку заяву С.Бондарчука. «Остання крапка у юридичній невизначеності уже давно поставлена Міністерством юстиції. Головою Політради офіційно є Зіновий Шкутяк.», - підкреслюється в заяві.

«Рішення збіговиська С.Бондарчука є нікчемними та нелегітимними та не матимуть жодних юридичинх наслідків. Сьогоднішнє збіговисько - це зустріч випадкових осіб, неповноважних приймати рішення, які впливають на долю та розвиток партіі «Наша Україна» Навіть, з точки зору здорового глузду сьогоднішні заяви Бондарчука просто абсурдні», - наголосили в партії.

«Прикро лише що Сергій Бондарчук, якого ми вважали людиною порядною, виявився політично незрілим та слабкодухим, падким на брудні технології, які популярні в сучасному політичному середовищі», - йдеться в заяві.

«Сьогоднішнє зібрання не має жодного реального значення, окрім дрібного піару. На таких же підставах Сергій Бондарчука міг би розпустити сьогодні будь-яку іншу партію або оголосити себе мером Лондона», - вважаєють в «Нашій Україні».

Прес-служба партії наголосила, що «справжій з’їзд «Нашої України» відбудеться 18 травня цього року. На цей захід буде запрошено представників партії після проведення перереєстрації, а також представників ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 березня, ХІІ з’їзд «Нашої України» на чолі із С.Бондарчуком прийняв рішення про ліквідацію партії.

У рішенні з’їзду, зокрема, йдеться про припинення діяльності “Нашої України” шляхом ліквідації (саморозпуску).

Довідка УНІАН. 9 лютого відбулось дві політради партії «Наша Україна». На політраді, проведеній С.Бондарчуком, із партії було виключено лідера партії Віктора Ющенка, на політраді, проведеній В.Ющенком, відповідно, виключено С.Бондарчука. Обидві сторони наполягали на легітимності своїх рішень.

1 березня в прес-службі партії заявили, що Міністерство юстиції зареєструвало зміни у складі керівних органів «Нашої України», які відбулися 9 лютого 2013 року.

Зокрема, у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, який веде Мін’юст, було внесено зміни про те, що 9 лютого під час засідання політради партії був звільнений з посади голови політради партії С.Бондарчук та обраний на цю посаду Зиновій Шкутяк.

Відтак, підкреслили в партії, на підставі наказу Державної реєстраційної служби С.Бондарчук не має жодного відношення до партії «Наша Україна», а зібрання, яке оголошене ним на 2 березня, не може мати ніякого впливу на долю партії «Наша Україна».