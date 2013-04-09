Суддю Родіона Кіреєва викличуть на допит у Верховну Раду

Представники парламентської більшості не прийшли на третє засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів перегляду волевиявлення українського народу на парламентських виборах 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання ТСК сказав голова комісії, народний депутат України від “Батьківщини” Арсен Аваков.

“Я втретє констатую, що ми не маємо кворуму на цьому засіданні. Ми бачимо, що представники партії влади бойкотують засідання тимчасової слідчої комісії”, - сказав він, і додав, що у колег “немає бажання розібратися”.

Водночас, ТСК постановила викликати на наступне засідання комісії для дачі свідчень щодо позбавлення депутатських повноважень Сергія Власенка правника Валентина Загарію, представника ВРЮ Лідію Ізовітову, суддю Родіона Кіреєва, а також запросити лідера фракції “Батьківщина” Арсенія Яценюка, який був захисником С.Власенка.

Водночас, під час брифінгу на запитання про відсутність кворуму засідання і юридичних наслідків, яке може мати рішення ТСК, А.Аваков відповів, що чинне законодавство встановлює порядок, коли “слідчі комісії Верховної Ради працюють відповідно до закону”.

“Такий закон досі не прийнятий. Тому ми маємо з одного боку виписаний статус, а з іншого тлумачення”, - сказав А.Аваков, і додав, що робить все, що має робити — збирає всіх, хто готовий працювати.

Крім того, на запитання журналістів А.Аваков уточнив, що для дачі свідчень людей вони викликатимуть через судове звернення.

Як пояснив С.Власенко, зокрема Р.Кіреєва планується викликати у зв’язку з тим, що під час розгляду “газової справи” у Печерському районному суді він просив обов’язково встановити його статус як захисника, і кілька разів наголошував на тому, що він не адвокат-захисник, а захисник — фахівець у галузі права, народний депутат України.

“З цих обставин суддя Кіреєв буде опитаний або допитаний слідчою комісією Верховної Ради”, - сказав С.Власенко.