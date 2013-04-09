Власенко спробує повернути депутатський мандат

Сьогодні захисник екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенко подасть до Вищого адміністративного суду заяву про перегляд постанови щодо позбавлення його депутатських повноважень у зв’язку з новими обставинами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сам С.Власенко повідомив під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів перегляду волевиявлення українського народу на парламентських виборах 2012 року.

С.Власенко зазначив, що вже після рішення суду про позбавлення його депутатського мандата брав участь не будучи ані депутатом, ані адвокатом у розгляді в суді справи про вбивство народного депутата Євгена Щербаня як захисник екс-прем’єра Юлії Тимошенко.

“Тобто відсутність у мене свідоцтва адвокатського і відсутність у мене депутатського посвідчення, але моя участь у цьому судовому засіданні беззаперечно підтверджує, що я не здійснював і не здійснюю адвокатської діяльності, а діяв на інших правових підставах у цьому судовому засіданні”, - сказав він.

При цьому С.Власенко переконаний, що суд відмовить йому в перегляді рішення.

Крім того, під час засідання ТСК С.Власенко висловив припущення, що за “спецоперацією” із позбавлення його мандата стоїть радник Президента Андрій Портнов.

«У мене є глибоке переконання в тому, що цю спецоперацію розробляв і проводив Андрій Володимирович Портнов. Це моє внутрішнє переконання. У мене немає цьому прямих підтверджень…», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня Вищий адміністративний суд України достроково припинив повноваження народного депутата від “Батьківщини”, захисника екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко С.Власенка.

Суд ухвалив таке рішення за позовом голови Верховної Ради Володимира Рибака. Свій позов спікер аргументував суміщенням С.Власенком депутатських повноважень і адвокатської діяльності.

Водночас в опозиції заявляють про фальсифікацію рішення Регламентного комітету ВР, на підставі якого В.Рибак зробив подання до ВАСУ.

13 березня С.Власенко оскаржив у Верховному Суді рішення ВАСУ про позбавлення його депутатських повноважень. ВАСУ відмовся передати на розгляд Верховного Суду скаргу С.Власенка на рішення про позбавлення його повноважень депутата