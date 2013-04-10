Гельсінська спілка просить Януковича помилувати Тимошенко
Українська Гельсінська спілка з прав людини звернулася до Віктора Януковича з клопотанням про помилування Юлії Тимошенко.
Про це повідомляє "Українська правда".
Спілка закликала Президента України застосувати помилування до Тимошенко, оскільки стан її здоров'я потребує постійного нагляду та контролю в спеціалізованих медичних закладах, що складно реалізувати в умовах відбування покарання.
Представники УГСПЛ наголосили на необхідності зважити на європейські стандарти в галузі прав людини, які передбачають забезпечення ефективної медичної допомоги особам, що утримуються в місцях позбавлення волі.
В УГС також підкреслили, що помилування Тимошенко відповідатиме позиції президента щодо необхідності гуманізації системи відбування покарання.
Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент помилував екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, задовольнивши відповідне клопотання омбудсмена Валерії Лутковської.