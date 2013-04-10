Лавринович натякає, що прецедент з Луценком буде працювати

Як передає кореспондент УНІАН, так міністр юстиції Олександр Лавринович прокоментував журналістам можливість застосування такого самого механізму, за яким був помилуваний Ю.Луценко, стосовно екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.

"Такий механізм не прописаний, але заборони на ухвалення такого рішення не існує. Це вам була відповідь, що буде далі", - сказав О.Лавринович.