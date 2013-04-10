Лавринович натякає, що прецедент з Луценком буде працювати
14:43, 10 квітня 2013Політика
1294 0
Юридичної заборони на застосування до будь-кого такого самого механізму помилування, як у випадку з екс-міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком, немає.
Олександр Лавринович говорить натяками
Як передає кореспондент УНІАН, так міністр юстиції Олександр Лавринович прокоментував журналістам можливість застосування такого самого механізму, за яким був помилуваний Ю.Луценко, стосовно екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.
"Такий механізм не прописаний, але заборони на ухвалення такого рішення не існує. Це вам була відповідь, що буде далі", - сказав О.Лавринович.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter