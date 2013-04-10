Лутковська думає, що поданням про помилування Луценка створила прецедент

07:15, 10 квітня 2013
Політика
676 0

Валерія Лутковська вважає, що поданням про помилування Юрія Луценка вона, посилаючись на норми Конституції, створила прецедент того, що не тільки засуджений, або Омбудсмен можуть звертатись до Президента  з клопотанням про помилування.

Лутковська думає, що створила прецендент

Про таке Уповноважений Верховної Ради з прав людини  заявила в інтерв’ю «5 каналу».

«Я відкрила шлях – не тільки Уповноважений може, керуючись присягою, звернутись до Президента з клопотанням про помилування, це може зробити і будь-яка інша особа. Я просто показала, що підзаконний акт, яким є Указ Президента про Комісію з питань помилування – це є підзаконний акт, а є Конституція і норми прямої дії», - заявила Лутковська.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter