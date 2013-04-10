Три лідери опозиції сьогодні «піднімають» Рівне

У Рівному розпочалася акція опозиційних сил “Вставай, Україно!”, у якій беруть участь лідери трьох опозиційних сил Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок і Віталій Кличко.

Як передає кореспондент УНІАН, о 17.30 учасники акції вирушили від кафедрального Свято-Покровського собору до Майдану Незалежності по вулиці Соборній. В акції беруть участь понад 3 тисячі осіб. Приблизно така ж кількість учасників акції чекає на Майдані Незалежності. Учасники акції вигукують гасла “Банду геть!” і “Юлі — волю!”, несуть партійні прапори ВО “Батьківщина”, Партії УДАР і ВО “Свобода”, а також державні та червоно-чорні прапори.

Перед початком акції під час підходу до преси лідер УДАРу В.Кличко сказав, що настав час перезавантажити нинішню владу, оскільки вона нічого доброго громадянам України не робить.

Лідер ВО “Свобода” О.Тягнибок повідомив, що наступна акція “Вставай, Україно!” відбудеться післязавтра в Харкові, а потім в Полтаві.

За його словами, до 18 травня акція пройде в усіх обласних центрах України.

Лідер “Батьківщини” А.Яценюк повідомив, що опозиція проводитиме збори і депутатські зібрання у Києві та в усіх обласних центрах з вимогою скасувати незаконні рішення Верховної Ради України, які були прийняті народними депутатами України від Партії регіонів на вулиці Банковій.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня опозиція розпочала акцію “Вставай, Україно!”, яка триватиме два місяці.

Основна вимога опозиції - відставка Президента Віктор Януковича.

Опозиція вже провела акцію “Вставай, Україно!” в Івано-Франківську, Тернополі, Чернівцях, Житомирі та Луцьку.

12 квітня акція відбудеться у місті Харкові, 13 квітня - у Полтаві, 14 квітня – у Чернігові.