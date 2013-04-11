Опозиція мітингує під КС - той взявся за київські вибори

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської організації «ВО «Батьківщина», у мітингу беруть участь близько 300 осіб, серед учасників мітингу - народні депутати та депутати Київради від «Батьківщини». Мітинг проходить під партійними прапорами «Батьківщини», «Свободи» та «УДАРу.

Представники опозиції та громадськості вимагають ухвалення Конституційним судом рішення відповідно до Конституції та Законів України щодо призначення і проведення виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради у червні 2013 року.

До розгляду подання народних депутатів від Партії регіонів київська «Батьківщина» підготувала власну позицію, вимагаючи від суддів Конституційного Суду долучити її до справи. У позиції партії йдеться про законодавчу аргументацію строків проведення виборів Київського міського голови та депутатів міськради. Зокрема, у «Батьківщині» наголосили, що Конституція України не передбачає можливості продовження строків повноважень депутатів Київради на термін понад 5 років, незалежно від часу обрання таких депутатів. У випадку, якщо КС ствердно відповість на питання авторів подання, строк повноважень депутатів Київради протизаконно буде продовжений до 7 років.

Також столичні опозиціонери вважають, що у поданні є помилка. Зокрема, в тій частині, де йдеться, що «чергові вибори депутатів Київради мають відбутися в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради». «Батьківщина», апелюючи до чинного законодавства, звертає увагу суду, що, незалежно від бажання Партії регіонів, вибори не можуть пройти у жовтні 2015 року, оскільки це буде 7-й рік повноважень Київради, обраної у 2008 році.

Документ до КС передали народні депутати Андрій Павловський, Наталія Новак та Олександр Чорноволенко сьогодні під час мітингу.

Учасники мітингу виступили з вимогою прискорити КС розгляд провадження, та винести рішення у найкоротший для цього термін – протягом місяця.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня до Конституційного Суду України надійшло подання 48 народних депутатів про офіційне роз'яснення положень частини другої статті 136, частини третьої статті 141 Конституції України, абзацу першого частині другої статті 14 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів», в Кому йдеться про те, що «чергові вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів проводяться одночасно на всій території України, окрім випадків, встановлених Конституцією і законами України».

19 березня лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що фракція проголосує у першому читанні за постанову про призначення виборів у Києві, а потім почекає на рішення Конституційного Суду з цього питання.

21 березня Верховна Рада України ухвалила за основу проект постанови “Про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови”. Документом передбачено призначити чергові вибори депутатів Київради та мера столиці на 2 червня 2013 року.

2 квітня Верховна Рада не підтримала в другому читанні проект постанови “Про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови”.

На знак протесту опозиціонери заблокували роботу парламенту з вимогою призначити дату виборів у столиці. Також вони заявили, що готові на зміщення дати київських виборів на тиждень-два після 2 червня.

Між тим термін повноважень депутатів Київради, обраних на позачергових виборах у 2008-му, завершується наприкінці травня цього року.

Мер столиці Леонід Черновецький достроково склав свої повноваження ще 1 червня 2012 року. Його обов'язки виконує секретар Київради Галина Герега.

Разом з тим чергові місцеві вибори в Україні заплановані на останній тиждень жовтня 2015-го.