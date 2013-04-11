Кияни хочуть бачити президентом Кличка (опитування)

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Згідно з даними опитування, у разі проведення дострокових виборів Президента, за В.Кличка віддали б свої голоси 20,2% опитаних.

За лідера ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко проголосували б 11,9% респондентів, за народного депутата Петра Порошенка – 8,0%, за голову партії «Фронт Змін» Арсенія Яценюка – 7,1%, за лідера ВО «Свобода» Олега Тягнибока – 6,9%, за нинішнього Президента Віктора Януковича – 6,8%, за голову КПУ Петра Симоненка – 1,6%.

При цьому, 1,2% опитаних проголосували б за іншого кандидата, решта – не визначилися з відповіддю або не брали б участі у виборах.

Якби в Україні відбувалися дострокові вибори до Верховної Ради, то відносна більшість киян віддали б голоси партії «УДАР Віталія Кличка» (25,7% усіх опитаних) та ВО «Батьківщина» – 21,4%.

Кандидатів у депутати від ВО «Свобода» підтримали б 10,5% респондентів, Партії регіонів – 8,5%, Радикальної партії Олега Ляшка – 1,7%, Комуністичної партії України – 1,4%, партії «Наша Україна» – 1,2% та партії «Україна – Вперед!» – 0,3%.

Водночас 0,8% опитаних віддали б голоси іншим партіям. Решта опитаних не визначилися з відповіддю або не брали б участі у виборах.

Соціологічна служба Центру Разумкова проводила опитування у Києві з 3 по 8 квітня 2013 року. Загалом було опитано 1216 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.