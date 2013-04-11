В інтернеті з’явилися фальшиві сторінки від імені Луценка
22:46, 11 квітня 2013Політика
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Офіційна сторінка політика Юрія Луценка у мережі Facebook наразі перебуває в розробці і буде відкрита у понеділок, 15 квітня.
Про це на своєму сайті повідомляє "Народна самооборона" і просить "усі інші сторінки у соціальних мережах із посиланням на Юрія Луценка вважати недійсними на даний час".
У зв’язку із цим прес-служба також просить видалити або спростувати новини, які вийшли у стрічках новин із посиланням на фейкового «Ю.Луценка та сторінку у Facebook».
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