В інтернеті з’явилися фальшиві сторінки від імені Луценка

22:46, 11 квітня 2013
Політика
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Офіційна сторінка політика Юрія Луценка у мережі Facebook наразі перебуває в розробці і буде відкрита у понеділок, 15 квітня.

Про це на своєму сайті повідомляє "Народна самооборона" і просить "усі інші сторінки у соціальних мережах із посиланням на Юрія Луценка вважати недійсними на даний час".

У зв’язку із цим прес-служба також просить видалити або спростувати новини, які вийшли у стрічках новин із посиланням на фейкового «Ю.Луценка та сторінку у Facebook».

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