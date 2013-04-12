США закликали Китай допомогти з приборканням КНДР

Американські дипломати, які прямують з держсекретарем США Джоном Керрі до Сеула, повідомили про бажання Вашингтона домогтися, щоб Пекін на переговорах з Пхеньяном переконав КНДР в терміновому порядку припинити наростання конфлікту.

"Не секрет, що Китай має найбільший вплив на Північну Корею, і ми хотіли б, щоб вони використовували цей вплив, інакше обстановка дестабілізується, і це загрожуватиме всьому регіону", - заявив журналістам представник американської адміністрації.

КНДР викликала різке загострення ситуації в регіоні, виступивши з погрозами завдати ядерного удару по Південній Кореї і США. Однак раніше Пентагон назвав некоректними заяви про те, що КНДР може запустити балістичну ракету.

Водночас, як повідомляє південнокорейське інформаційне агентство "Йонхап", КНДР готова здійснити запуск. Армія Північної Кореї заправила пальним дві ракети "Мусудан" і передислокувала їх на схід країни.

Наразі немає точної інформації про радіус дії цих ракет, але за деякими оцінками, вони здатні подолати 4 тисячі кілометрів. Якщо це дійсно так, то в радіус можливого удару потраплять американські військові бази на острові Гуам у Тихому океані.

Запуск ще однієї північнокорейської ракети порушить резолюцію Ради безпеки ООН, і його можна розглядати як провокацію.

Але президент США Барак Обама заявив, що Сполучені Штати намагатимуться знизити напруженість за допомогою дипломатії.

Водночас він попередив, що Вашингтон вдасться до "всіх необхідних кроків", щоб захистити Америку та її союзників.

Напередодні міністри закордонних справ країн Великої вісімки різко засудили північнокорейську програму з розробки балістичних ракет та ядерної зброї.

"Якщо КНДР проведе черговий ракетний запуск чи ядерне випробування, ми готові вдатися до серйозних заходів", - заявив на прес-конференції за підсумками переговорів міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейг. Британія нині головує у Великій вісімці, і ця зустріч голів МЗС передує саміту Вісімки у Північній Ірландії.

За словами пана Хейга, агресивна риторика Пхеньяна лише посилить ізоляцію КНДР.

Тим часом КНДР продовжує погрожувати Південній Кореї, Японії та США.

На думку міністрів Великої вісімки, войовничі погрози та підготовка випробувань нової ракети є небезпечною провокацією.

Пхеньян розмістив балістичні ракети "Мусудан" на східному узбережжі. Ракети, радіус дії яких становить від 2500 до 4000 кілометрів, теоретично можуть досягти Окінави та військових баз США на острові Гуам.

Однак офіційно ці ракети не випробовувалися, крім того, експерти сумніваються, що Північній Кореї вдалося створити ядерний заряд, який би вмістився в балістичну ракету.

Войовнича риторика Північної Кореї посилилася після того, як ООН запровадила проти неї нові санкції, а США та Південна Корея провели спільні військові навчання поблизу кордонів КНДР.

Не виключають, що Північна Корея може провести випробування ракет до річниці Кім Ір Сена, яку відзначатимуть 15 квітня.

BBC Україна