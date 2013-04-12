Хода «Вставай Україно!» у Харкові змінила маршрут

Як передає кореспондент УНІАН, зараз опозиційні політики прибули на площу Рози Люксембург, звідки розпочнеться хода учасників акції “Вставай, Україно!”.

О.Тягнибок, В.Кличко і А.Яценюк разом з кількома десятками опозиційних депутатів очолили колону своїх прихильників.

За даними міліції, в акції беруть участь близько 1 тис. осіб, однак за оцінками журналістів, учасниками акції є кілька тисяч осіб.

Опозиція розгорнула в центрі площі Рози Люксембург великий національний прапор України.

Крім того, учасники ходи тримають національні прапори ВО “Батьківщина”, ВО “Свобода” та партії “УДАР”.

Учасники акції скандують: “Банду геть!”, “Зека геть!”, а також вигукують гасла на підтримку лідерів опозиційних фракцій.

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В ці хвилини керівники опозиційних фракцій проводять брифінг. Судячи з оголошень у гучномовці, хода “Вставай, Україно!” у Харкові змінила свій маршрут і буде від площі Рози Люксембург до будівлі Харківської міської ради, а не до приміщення Апеляційного суду Харківської області, де о 16.00 розпочнеться чергове засідання Київського райсуду Харкова у справі щодо ЄЕСУ.

Варто відзначити, що площа Рози Люксембург з одного боку загороджена трамваями, які стоять впритул один до одного таким чином, що люди не можуть пройти між вагонами. З другого боку площі утворився суцільний затор з автомобілів.

Крім того, по вулиці Університетській комунальні служби проводять ремонтні роботи. Вулиця перекрита автомобілем аварійної газової служби і екскаватором.

В кінці вулиці Університетської на виході на площу Рози Люксембург відкрито дорожній люк, із якого ллється невеликий фонтан води, яка тече на площу, де зібралися люди.

Однак в ці хвилини над ліквідацією цього прориву водопровідної води ніхто не працює.

По периметру площі Рози Люксембург зосереджена велика кількість міліції.