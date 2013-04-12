Хода «Вставай Україно!» у Харкові змінила маршрут
У Харків для проведення загальноукраїнської акції протесту “Вставай, Україно!” прибули лідери опозиційних фракцій Віталій Кличко, Олег Тягнибок та Арсеній Яценюк.
Як передає кореспондент УНІАН, зараз опозиційні політики прибули на площу Рози Люксембург, звідки розпочнеться хода учасників акції “Вставай, Україно!”.
О.Тягнибок, В.Кличко і А.Яценюк разом з кількома десятками опозиційних депутатів очолили колону своїх прихильників.
За даними міліції, в акції беруть участь близько 1 тис. осіб, однак за оцінками журналістів, учасниками акції є кілька тисяч осіб.
Опозиція розгорнула в центрі площі Рози Люксембург великий національний прапор України.
Крім того, учасники ходи тримають національні прапори ВО “Батьківщина”, ВО “Свобода” та партії “УДАР”.
Учасники акції скандують: “Банду геть!”, “Зека геть!”, а також вигукують гасла на підтримку лідерів опозиційних фракцій.
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В ці хвилини керівники опозиційних фракцій проводять брифінг. Судячи з оголошень у гучномовці, хода “Вставай, Україно!” у Харкові змінила свій маршрут і буде від площі Рози Люксембург до будівлі Харківської міської ради, а не до приміщення Апеляційного суду Харківської області, де о 16.00 розпочнеться чергове засідання Київського райсуду Харкова у справі щодо ЄЕСУ.
Варто відзначити, що площа Рози Люксембург з одного боку загороджена трамваями, які стоять впритул один до одного таким чином, що люди не можуть пройти між вагонами. З другого боку площі утворився суцільний затор з автомобілів.
Крім того, по вулиці Університетській комунальні служби проводять ремонтні роботи. Вулиця перекрита автомобілем аварійної газової служби і екскаватором.
В кінці вулиці Університетської на виході на площу Рози Люксембург відкрито дорожній люк, із якого ллється невеликий фонтан води, яка тече на площу, де зібралися люди.
Однак в ці хвилини над ліквідацією цього прориву водопровідної води ніхто не працює.
По периметру площі Рози Люксембург зосереджена велика кількість міліції.