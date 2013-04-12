Колона опозиції рушила Харковом (фото)

Як повідомляє прес-служба ВО «Свобода», близько 5 тисяч осіб на чолі з лідерами опозиційних сил – Олегом Тягнибоком, Арсенієм Яценюком та Віталієм Кличком – рушили з майдану Рози Люксембург до площі Конституції біля міськради.

Активісти несуть попереду колони великий державний прапор. Люди тримають плакати з написами: «Вставай, Україно!» сьогодні – національна революція завтра!», «…Вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров’ю волю окропіте!», «Зупинимо диктатуру!», «Президенту – імпічмент!» та інші. Також вони скандують: «Слава Україні! – Героям слава!», «Слава нації!», «Банду – геть!» та інші.

Під час брифінгу перед початком маршу лідер ВО «Свобода» О.Тягнибок наголосив: «Реакція влади на сьогоднішню акцію протесту в Харкові свідчить про її панічний страх перед українським народом. Адже десята за ліком акція в Харкові демонструє, що в усіх українців, незалежно від того, де вони живуть, однакові проблеми – соціальні, національні, економічні. Усі вони однаково відчувають гніт та приниження. Всі вони готові боротися на вулицях українських міст. Тому завдання опозиції – згуртувавшись із народом, нарешті здійснити докорінні зміни в українському суспільстві та побудувати державу на засадах соціальної і національної справедливості».