Тимошенко вимагає від суду без неї розглянути клопотання про закриття справи

Про це йдеться у її клопотанні до суду, повідомляється на сайті Ю.Тимошенко.

"Незаконне поновлення цієї справи (всупереч рішенню Верховного суду України) є грубим порушенням параграфу 4 протоколу №7 до Європейської конвенції з прав людини, а також ст. 61 Конституції України щодо сталості судових рішень. Ця справа має бути негайно закрита та не підлягає подальшому розгляду. А тому я вимагаю від суду за моєї відсутності розглянути мої клопотання про закриття цієї тотально сфальшованої справи", - заявила Ю.Тимошенко.

Екс-прем'єр нагадала, що Верховний суд України на спільному засіданні Судової палати у кримінальних справах та Військової судової колегії 11 листопада 2005 року, розглядаючи питання про законність закриття цих сфальшованих справ, чітко констатував у резолютивній частині своєї ухвали: "Зазначені кримінальні справи щодо Тимошенко Ю.В. обґрунтовано і відповідно до чинного кримінально-процесуального законодавства закриті компетентними органами і посадовими особами за відсутністю складу злочину на підставі ст.6 п.2 КПК України".

"За станом здоров'я зараз я перебуваю в стаціонарі ЦКЛ № 5 "Укрзалізниці". При цьому в цій ситуації, на відміну від "справи Щербаня", я не вбачаю підстав для нанесення подальшої непоправної шкоди моєму здоров'ю під час доставки та участі в розгляді справи в Київському районному суді м. Харкова у справі ЄЕСУ, в якій вже є рішення Верховного суду України на мою користь. Тому прошу суд керуватися вимогами ст. 249 КПК України в редакції 1960 року", - підкреслила Ю.Тимошенко.