Азаров збирається в суботу помахати мітлою

Прем'єр-міністр України Микола Азаров має намір взяти участь в одному з суботників і радить лідерам опозиції долучитися до прибирання вулиць від сміття.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook

«Я вже дав доручення Секретаріату Кабінету міністрів України організувати кілька суботників в Києві і не тільки, в одному з них я візьму участь особисто. А міністри, віце-прем'єри поїдуть в регіони і подивляться і візьмуть участь у цій справі на місцях», - зазначив М.Азаров.

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При цьому він порадив лідерам опозиції «замість безцільних ходінь по вулицях разом з нами взяти участь у цих заходах».

Також прем'єр-міністр закликав активістів та волонтерів активно приступити до прибирання своїх населених пунктів після зими.

Він додав, що завдання місцевих органів влади та усіх керівників забезпечити добровольців і транспортом, і необхідним інвентарем.

«Я думаю, що якщо ми всі разом займемося цією справою, то ми до святого свята Великодня зуміємо добре підготуватися», - підкреслив М.Азаров.