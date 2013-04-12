Опозиція звинуватила владу Харкова у злочині

Народні депутати від опозиції подали заяву про злочин щодо блокування роботи громадського транспорту в Харкові.

Про це повідомив журналістам голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк сьогодні в Харкові, поінформували УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«Хто дав вказівку вивезти сотні одиниць громадського транспорту, позбавити людей можливості добиратися громадським транспортом? Хто дав вказівку вивезти спецтехніку і заблокувати всі дороги? Відповідна заява про злочин вже зареєстрована», - підкреслив він.

А.Яценюк висловив переконання, що сьогоднішні події в Харкові свідчать про те, що режим слабкий: «Він просто боїться людей і опозиції».

Він зазначив, що акція в Харкові – перша у Східній Україні: «Більшої істерії, ніж в Харкові, ми ніде не спостерігали з боку влади: заблокували весь транспорт міста, повністю заблокували всі в’їзди до суду (Апеляційний суд Харкова, де мало пройти засідання у справі Юлії Тимошенко), всі площі - і цим показали свою слабкість».

«Те, що ми сьогодні зібрали на Східній Україні, в Харкові таку кількість людей, і те, що влада показує слабкість, - це ознака того, що ми ідемо правильним шляхом», - наголосив А.Яценюк.

Він підкреслив, що сьогодні влада заблокувала не лише вулиці та площі міста - «опозиції заблокували зустріч з Юлією Тимошенко».

«Ми протягом п’яти годин очікували дозвіл на зустріч, але вони панічно бояться того, щоб ми зустрілись з Юлією Тимошенко. І до цього моменту ми так і не отримали законного дозволу», – сказав голова фракції «Батьківщина».

Він додав, що до Ю.Тимошенко сьогодні не допускають навіть захисників.

Як повідомлялося, вранці площу Рози Люксембург, звідки мали вирушати ходою учасники мітингу опозиції, та вулиці по маршруту учасників заблокували трамваями та автобусами. Усі три мости, які ведуть від площі Рози Люксембург в напрямку Апеляційного суду, де було заплановано мітинг, також було перекрито. Вулиці, прилеглі до маршруту слідування ходи, були заблоковані великогабаритними автобусами та вантажівками.