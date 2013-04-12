Тимошенко хоче до Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу після засідання Київського райсуду Харкова у справі ЄЕСУ заявив захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко.

“Позиція незмінна: брати участь у судовому засіданні, незважаючи на те, що це може зашкодити стану її здоров’я”, - підкреслив він.

С.Власенко зауважив, що екс-прем’єр має бажання брати участь у всіх допитах свідків у справі про вбивство Є.Щербаня, зважаючи на тяжкість пред’явленого обвинувачення.

Як повідомлялося, В.Гайдук є екс-співвласником корпорації "Індустріальний союз Донбасу", співзасновником якої у 1990-ті став Є.Щербань.

Генеральна прокуратура України називає замовниками вбивства Є.Щербаня екс-прем'єрів Павла Лазаренка і Ю.Тимошенко.