На Сумщині триває "війна пам'ятників"

Як повідомила УНІАН начальник сектору зв’язків з громадськістю УМВС України в Сумській області Ельвіра Біганова, акти вандалізму були скоєні в ніч з 10 на 11 квітня в селищі Шалигине і селі Уланове Глухівського району.

«Протиправні діяння сталися у Глухівському районі. Спочатку в селищі Шалигіне на пам’ятнику жертвам фашизму невідомі розбили табличку з надписом «Односельчанці..., яка загинула від рук бандитів на Західній Україні», при цьому не зачепивши плити з прізвищами загиблих у роки Другої світової війни. А згодом у селі Уланове, що неподалік від Шалигіного, зловмисники розбили плиту на пам’ятному камені, присвяченому жертвам ОУН-УПА», - зазначила Е.Біганова.

За її інформацією, пам'ятник у с. Шалигіне також був розмальований свастикою.

Обидві розбиті вчора меморіальні плити були встановлені кілька років тому з ініціативи Компартії України.

«Це провокація, спрямована на те, щоб знову втягнути комуністів у «війну пам'ятників» і відвернути громадськість від соціально-економічних проблем, які ми піднімаємо», - заявив секретар Сумського обкому КПУ Валерій Сіряченко.

Разом з тим у Глухівському райкомі КПУ підкреслили: на місці знищених пам'ятних знаків з'являться нові.

На даний момент співробітники МВС проводять перевірку за даними фактами.

«Наразі за означеними фактами вирішується питання про відкриття кримінального провадження», - розповіла Е.Біганова.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України Ігор Мірошниченко разом із групою прихильників ВО «Свобода» 15 лютого зруйнував пам'ятник Леніну в м. Охтирка Сумської області.