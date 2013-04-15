Рибак «прямо в очі» поставив ультиматум Тягнибоку

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак вкотре наголошує, що ухвалені 4 квітня на «виїзному» засіданні парламенту закони депутати не переголосовуватимуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на засіданні Погоджувальної ради голів фракцій та керівників комітетів.

“Ніяких переголосовувань не буде. Вони підписані, законно прийняті всі рішення”, - сказав В.Рибак і закликав депутатів розпочати нормальну роботу.

Разом з тим він пообіцяв, що жодного пленарного засідання за межами сесійної зали ВР більше не проводитиметься.

“Будете блокувати, я вам прямо в очі, Олег Ярославович, дивлюся, - будемо проводити сесії там, де можливо приймати законні рішення”, - сказав В.Рибак, звертаючись до лідера “Свободи” Олега Тягнибока.

У свою чергу О.Тягнибок попросив В.Рибака “не лякати” його і наголосив, що усе, що відбувається, — на совісті В.Рибака, оскільки він є головою Верховної Ради.

Крім того, О.Тягнибок звернувся до парламентської більшості із проханням обговорити на своїх засіданнях і винести рішення про переголосування усіх тих питань, які розглядалися під час виїзного засідання у будівлі на вулиці Банковій.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня депутати з фракції Партії регіонів і КПУ провели окремо від опозиції, яка блокувала трибуну Верховної Ради, пленарне засідання у будівлі на вулиці Банковій, де розташовані парламентські комітети.

Під час цього засідання парламентська більшість прийняла близько 20 законів.

Опозиція вимагає переголосувати у Верховній Раді всі рішення, які провладні депутати ухвалили 4 квітня, назвавши це засідання неконституційним.

Президент України Віктор Янукович заявив, що визначиться з підписанням законів, ухвалених 4 квітня, тільки після їх юридичної експертизи.

12 квітня Вищий адміністративний суд України визнав законним «виїзне» засідання парламенту.