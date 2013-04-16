Янукович відвідав дитсадок, де йому подарували ляльку-мотанку

Президент України Віктор Янукович в рамках робочої поїздки до Вінниці відвідав дошкільний навчальний заклад №7 “Подоляночка”.

Як передає кореспондент УНІАН, у садочку В.Януковича зустріли діти-п’ятирічки в українських костюмах, які привітали його авторською музичною композицією та піснею.

Після завершення виступу Президент поаплодував дітям та сказав: “Чудово!”.

Крім того, одна з дівчаток подарувала В.Януковичу українську ляльку-мотанку, а Президент передав садочку сертифікат на придбання інтерактивної дошки.

“Інтерактивна дошка у подарунок, щоб ви пам’ятали про цей садочок і про цей концерт”, - сказав він, звертаючись до малечі.

Після цього В.Янукович разом з міністром освіти Дмитром Табачником та міністром соціальної політики Наталією Королевською оглянув дитячий садочок.

Як повідомляв УНІАН, дитячий садочок “Подоляночка” на 280 місць у Вінниці в житловому мікрорайоні “Поділля” запрацював 20 грудня 2012 року і став другим в цьому районі.

В садочку діє комп’ютерний клас, спортивний та музичний зали, кабінет Монтессорі, фотостудія, кабінет психолога та кабінет іноземних мов.

Садочок звів будівельний концерн “Поділля” і передав його на баланс міської ради.

Кошторис будівництва становив 30 млн грн, з яких 2 млн було виділено з бюджету міста.