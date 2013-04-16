Справа маріупольських школярок-садисток дійшла до Пшонки

Жінки-народні депутати від «Батьківщини» Лілія Гриневич, Людмила Денісова, Тетяна Донець, Лілія Котеляк, Олександра Кужель, Леся Оробець і Тетяна Слюз направили генеральному прокурору Віктору Пшонці звернення, в якому просять його взяти під особистий контроль розслідування жорстоких знущань школярок над одноліткою у Маріуполі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО "Батьківщина".

Як зазначається в повідомленні, йдеться про відео, днями поширене в мережі Інтернет, на якому три школярки років 14-15 "розбираються" з іншою дівчинкою того ж віку. За даними місцевих видань, банда дев'ятикласниць два роки тероризувала дівчинку з восьмого класу, насильно відбираючи в неї гроші. Усі вони є ученицями місцевої школи №43.

«Як розповідає активіст Дмитро Пуговкін, який допомагає потерпілій дівчині написати заяву в прокуратуру, в ЗОШ № 43 порадили не піднімати галас з даного питання», - зазначили депутати у своєму зверненні.

«Враховуючи викладене, просимо Вас відповідно до статей 5, 15, 20 Закону України «Про прокуратуру» взяти під особистий контроль розслідування жорстоких знущань школярок-підлітків над іншою дівчиною та забезпечити вчинення всіх необхідних дій, спрямованих на притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, та вжити відповідних заходів прокурорського реагування», - звернулися жінки до генерального прокурора.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня прокуратурою Маріуполя Донецької області розпочато розслідування за фактом знущання над школяркою. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.2 ст.127 (катування) КК України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. Особи, причетні до зазначеного кримінального правопорушення, вже встановлені. З ними проводяться слідчі дії.

У прокуратурі підкреслили, що поза увагою органів прокуратури не залишилася і бездіяльність педагогів. Відомості за фактом приховування інформації про кримінальне правопорушення також внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.1 ст.396 (приховування злочину) КК України. Максимальний термін покарання даної статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Розслідування за даним фактом проводить Іллічівський райвідділ міліції Маріуполя. Справа перебуває на контролі в прокуратурі міста.