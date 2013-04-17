Власенко: ГПУ повернула раднику Лазаренка десятки мільйонів доларів

Генеральна прокуратура України розблокувала доступ Петру Кириченку, який є свідком обвинувачення у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня, до його майна вартістю десятки мільйонів доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові заявив захисник екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенко, доводячи упередженість свідчень П.Кириченка у справі про вбивство Є.Щербаня.

На думку захисника, всі свідчення, які надав П.Кириченко, були надані під тиском прокуратури або “були куплені”.

“Ці активи Петра Кириченка, які йому подарувала назад Генеральна прокуратура, закривши і проти нього, і проти його дружини всі кримінальні справи, обчислюються сумою в десятки мільйонів доларів”, - сказав С.Власенко.

“Це чотири великі квартири в місті Київ, це з депозиту була звільнена сума близько 1,5 млн дол. готівкою, йому надали доступ до низки активів, які в нього були вилучені 10 років тому, і при цьому прокурор, як папуга, продовжує говорити, що це незалежний свідок”, - наголосив захисник.

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На думку С.Власенка, прокуратуру не цікавлять аргументи захисту Ю.Тимошенко про те, що свідчення П.Кириченка є упередженими.

“Те, що він гроші отримав від прокуратури, те, що проти нього позакривали всі справи, те, що його дружина перебувала в СІЗО, коли він давав свідчення, будучи заручником — це прокуратуру не цікавить”, - обурився захисник.

Він наголосив, що держобвинувачення у справі Є.Щербаня і захист Ю.Тимошенко перебувають в принципово різних положеннях. Зокрема, за його словами, захист екс-прем’єра досі не отримав копій протоколів допиту П.Кириченка.

С.Власенко підкреслив, що Ю.Тимошенко вимагає своєї доставки до Печерського райсуду Києва, де 19 квітня пройде допит П.Кириченка. Від імені екс-прем’єра він попросив журналістів усіма можливими способами “здійснити контроль за її доставкою до суду”.

“Якщо їм нема чого боятися, вони повинні вас всіх завести до неї, щоб ви мали можливість все у неї запитати”, - сказав С.Власенко.

Захисник також висловив переконання, що пенітенціарна служба продовжить чинити перепони і відмовиться доставляти Ю.Тимошенко на допит П.Кириченка.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

У рамках судових слідчих дій на стадії досудового розслідування справи про вбивство Є.Щербаня допитано 6 свідків - Ігоря Мар'їнкова, Сергія Зайцева, Володимира Щербаня, Олександру Кужель, Сергія Таруту та Віталія Гайдука.

Печерський районний суд Києва планує 19 квітня допитати колишнього радника екс-прем’єр-міністра Павла Лазаренка П.Кириченка як свідка у справі про вбивство Є.Щербаня.

У лютому цього року захист Ю.Тимошенко звернувся до Генеральної прокуратури із заявою, в якій вимагав провести розслідування щодо причетності помічника П.Лазаренка П.Кириченка до вбивства у 1996 році Є.Щербаня. Заява захисту Ю.Тимошенко базувалася на показах допитаного у суді свідка С.Зайцева, який сказав, що оплату за вбивство здійснював П.Кириченко.

Пізніше захисник Ю.Тимошенко С.Власенко заявив, що Генеральна прокуратура наприкінці березня відмовилась розслідувати можливу причетність П.Кириченка до вбивства Є.Щербаня.