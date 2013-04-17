«Батьківщина»: ГПУ не дає захисту Тимошенко протоколів допитів радника Лазаренка

Генеральна прокуратура України не надає захисникам лідера ВО «Батьківщина», екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко протоколи допитів чергового свідка обвинувачення, колишнього радника екс-прем’єр-міністра Павла Лазаренка Петра Кириченка у справі про вбивство у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби партії «Батьківщина».

У прес-службі нагадали, що 16 квітня 2013 року захисники Ю.Тимошенко отримали повідомлення про те, що 19 квітня 2013 року на судовому засіданні з проведення слідчих дій у справі про вбивство Є.Щербаня має відбутися допит чергового свідка ГПУ П.Кириченка.

Цього ж дня захисники екс-прем‘єр-міністра звернулися з клопотанням про надання для ознайомлення матеріалів провадження, однак до цього часу вони так і не отримали копії протоколів допитів П.Кириченка.

У партії «Батьківщина» заявляють, що стороною захисту також було з‘ясовано, що копії протоколів допита П.Кириченка не були надані Генеральною прокуратурою до Печерського райсуду, хоча ГПУ зобов‘язана була це зробити, подаючи клопотання про допит свідка на судовому засіданні.

«Станом на 11 годину 17.04.2013 р. копії протоколів допитів «свідка» Петра Кириченка так і не були надані захисникам», - йдеться у заяві прес-служби «Батьківщини».

Прес-служба також зазначає, що П.Кириченко є «залежним від ГПУ, а його дружину Ізабеллу тримали у Лук’янівському СІЗО як заручника з метою отримання від П.Кириченка фальшивих показів проти Юлії Тимошенко». «Після отримання «потрібних показань» ГПУ зняла арешт на його майно та мільйонні рахунки та позакривала проти нього усі кримінальні справи. Цей так званий свідок також не приховував свою неприязнь до Юлії Тимошенко», - заявляють у партії.

«ГПУ позбавляє захисників Юлії Тимошенко можливості здійснювати захист та належним чином підготуватися до допиту свідка. Між тим сторона обвинувачення, на відміну від сторони захисту, мала достатньо часу для проведення і для підготовки допитів Петра Кириченка у суді. Захисникам дозволили ознайомитися лише з шістьма томами (з понад п‘ятдесяти) «справи Щербаня». Такі дії влади є прямим порушенням права лідера опозиції Юлії Тимошенко на захист і черговим проявом ганебної практики політично вмотивованого переслідування лідера опозиції, коли Юлії Тимошенко навіть не надається можливість захищати себе у суді», - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром П.Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

У рамках судових слідчих дій на стадії досудового розслідування справи про вбивство Є.Щербаня допитано 6 свідків - Ігоря Мар'їнкова, Сергія Зайцева, Володимира Щербаня, Олександру Кужель, Сергія Таруту та Віталія Гайдука.

У лютому цього року захист Ю.Тимошенко звернувся до Генеральної прокуратури із заявою, в якій вимагав провести розслідування щодо причетності помічника П.Лазаренка П.Кириченка до вбивства у 1996 році Є.Щербаня. Заява захисту Ю.Тимошенко базувалася на показах допитаного у суді свідка С.Зайцева, який сказав, що оплату за вбивство здійснював П.Кириченко.

Пізніше захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко заявив, що Генеральна прокуратура наприкінці березня відмовилась розслідувати можливу причетність П.Кириченка до вбивства Є.Щербаня.