Порошенко: Опозиція визначилася з єдиним кандидатом у мери столиці

Про це заявив позафракційний нардеп Петро Порошенко в ефірі 5 каналу в суботу ввечері.

"Я думаю, що цей процес (визначення єдиного кандидата в мери Києва – ред.) зайшов достатньо далеко, і визначення в опозиції на сьогоднішній день існує", - сказав він.

Водночас Порошенко не став називати цього кандидата, зазначивши, що це мають зробити лідери опозиційних партій і фракцій, повідомляє Українська правда.

Разом з тим, відповідаючи на питання, чи піде він сам у мери Києва, нардеп сказав: "Петро Порошенко, якщо він буде визначений Об'єднаною опозицією як єдиний кандидат, гарантовано піде, гарантовано переможе, гарантовано в дуже короткий термін зробить все від нього залежне для того, щоб життя в Києві було змінено на краще".

Водночас, за його словами, якщо опозиція визначиться на іншому кандидаті, він підтримає цього кандидата.