Офіцер ЧФ РФ закликає Росію «змусити Україну до дружби»

Про це на круглому столі в Севастополі, присвяченому кризі російського руху в Криму, заявив капітан 1 рангу Чорноморського флоту Сергій Горбачов, військовий журналіст і політолог, пише Новий регіон.

«Ні якою мірою не торкаючись суверенітету України, Москва повинна провести операцію з примусу України до дружби. Грузію ми бачили. А поки що «Газпром» у нас займається одним, інші організації - іншим. Повинен бути полководець, план, тактика, стратегія. На ділі ж все виходить на рівні хороших, але незначних справ - як то твори з російської мови, роздача Георгіївських стрічок», - сказав офіцер.

На тему: Головком ВМФ РФ: Новоросійська база не буде заміною Севастополя

На думку Горбачова, сьогодні Москва приділяє надзвичайно мало уваги Севастополю.

«Пішов Лужков - і все закінчилося. Прийшов Сердюков - скоротив до мінімуму культурно-гуманітарну сферу... У 1993 році не було на площі Нахімова куди яблуку впасти, зараз на мітинг в кращому випадку виходить близько 100 осіб... Немає мети, вона не визначена, немає завдань», - спостеріг Горбачов.

«Проросійські сили повинні зосереджуватися на російській мові - а на прийомі закону про статус Севастополя, щоб севастопольці самі обирали свого мера», - заявляє військовий.