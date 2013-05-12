Головком ВМФ РФ: Новоросійська база не буде заміною Севастополя

Про це повідомив в інтерв'ю РІА "Новости" головнокомандувач Військово-морським флотом РФ адмірал Віктор Чирков.

Протягом найближчих кількох років на Чорноморський флот прийдуть шість нових підводних човнів (проект 636 - ред.) і шість фрегатів (проект 11356 - ред.).

"Завдання стоїть вже у 2014 році забезпечити прибуття нових кораблів і підводних човнів", - сказав головком.

Він підкреслив, що в першу чергу йде будівництво геопорту, а потім отримає розвиток вся інфраструктура, яка дозволить повністю забезпечити базування нових сучасних кораблів і підводних човнів. "Планується ремонт та реконструкція будівлі штабу, створення системи життєзабезпечення, тобто подача палива, енергетика, зв'язок, управління", - сказав Чирков.

При цьому він підкреслив, що НВМБ не створюється на заміну Севастополя. "Севастополь залишається основним пунктом базування кораблів ЧФ. Але існує програма розвитку НВМБ, яка також повинна забезпечити базування кораблів, включаючи створення навчальних центрів, де особовий склад буде займатися професійною підготовкою, наприклад, у класах з боротьби за живучість кораблів", - сказав головком. Мова йде в першу чергу про Новоросійськ, тому що навчальний центр у Севастополі давно існує, нагадав Чирков.