Власенко: Генпрокуратура зупинила слідство у справі Щербаня

26 квітня Генеральна прокуратура України зупинила слідство у справі про вбивство народного депутата України Євгена Щербаня у 1996 році.

Він зазначив: “У мене в руках лист Генеральної прокуратури - є відповідна постанова слідчого, погоджена з відповідним прокурором”. “Не вдаючись в юридичний аналіз цього документу, бо він немає жодного значення, хочу сказати - це чергове підтвердження того, про що захист говорив весь час - ніякої справи Щербаня не існує”, - наголосив Власенко.

Він підкреслив, що “мильна бульбашка, яку роздмухували впродовж двох років, просто луснула”. Він нагадав, що перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін “два роки розповідав про те, що нібито в нього особисто є беззаперечні докази чиєїсь участі у трагічних подіях, пов’язаних із загибеллю народного депутата Щербаня”.

Власенко зазначив, що сьогоднішні події свідчать про те, що “цієї справи немає”.

За словами захисника, що “формальним приводом для зупинення досудового слідства у цій справі є звернення з відповідним дорученням у рамках міжнародного співробітництва”.

На уточнююче запитання журналістів, про яке саме звернення йдеться, Власенко відмовився відповідати, зазначивши, що його відповідь «може бути розцінена як розкриття таємниці досудового слідства», і порадив журналістам з цим питанням звернутися до Генеральної прокуратури.

При цьому він також зазначив, що «зупинення слідчих дій відбуватися на мій погляд не може», оскільки кримінальна справа зупинена.

Водночас він додав, що захист Ю.Тимошенко має всі можливості для роботи над тим, щоб справу було закрито.

С.Власенко підкреслив, що дії “першого заступника генерального прокурора Рената Кузьміна спрямовані на те, щоб тотально спаплюжити імідж України, щоб втягнути в це найвище керівництво України”.

При цьому додав: “Ми не знімаємо відповідальності з Віктора Януковича про прийняття політичного рішення про переслідування Юлії Тимошенко у цій справі, але ми розуміємо, що Віктор Янукович не є фахівцем, а ні в кримінальному праві, а ні в кримінальному процесі. І йому, пробачте за таке слово, просто втюхали цю версію і зробив це, вочевидь, Ренат Кузьмін”.

У свою чергу, на сайті «Української правди» оприлюднено фотокопію відповідної постанови ГПУ, яка підтверджує повідомлення Власенка. Формально, підставою для зупинення стало незадоволення запитів про юридичну допомогу до Чеської Республіки та США.

У документі зокрема зазначається: "13.03.2013 підготовлено та 25.03.13 у порядку глави 43 КПК України до компетентних органів Чеської Республіки направлено запит про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № 42012000000000006.

Окрім цього, 05.04.2013 підготовлено у порядку глави 43 КПК України у зазначеному кримінальному провадженні також направлено запит про надання правової допомоги до компетентних органів Сполучених Штатів Америки.

Враховуючи те, що на виконання запитів про міжнародну правову допомогу компетентними органами іноземних держав вимагає досить тривалого часу, а тому є необхідність і передбачена законом можливість зупинення досудового розслідування до завершення процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва та отримання міжнародних матеріалів", - сказано в постанові Степана Божила.

УП припускає, що йдеться, скоріше за все, про допит Олександра Тимошенка та Павла Лазаренка, якого Генпрокуратура намагається допитати вже кілька років.

Водночас, у постанові зазначається, що допит свідка Петра Кириченка запланований на 15 травня.

"15.04.2013 у порядку ст. 225 КПК України слідчому судді Печерського районного суду міста Києва направлено клопотання про допит Кириченка П. М. під час досудового розслідування у судовому засіданні в режимі відео-конференції, яке слідчим суддею задоволено. Проведення цієї слідчої дії неодноразово переносилось з незалежних від органу досудового розслідування причин. Зокрема, чергове судове засідання призначено на 15.05.2013", - сказано в постанові.

"Інші слідчі дії, проведення яких необхідне і можливе, виконані", - вказано в документі.

Довідка УНІАН. 18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Щербаня, Тимошенко було вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єр-міністром Павлом Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.