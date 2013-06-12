Азаров закликав опозицію зняти блокаду Верховної Ради

Прем’єр-міністр України Микола Азаров закликав депутатів від опозиції припинити блокування роботи парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«В парламенті сьогодні знаходиться черговий пакет пропозицій стосовно нових стимулів для ІТ-галузі. Припиніть бойкотувати роботу парламенту, шановні народні депутати. Не заважайте працювати на розвиток економіки, в тому числі присутні тут, в цій залі (народні депутати — УНІАН)», - сказав Азаров.

Як повідомляв УНІАН, минулого пленарного тижня парламент працював лише два дні: 4 і 5 червня.

6 червня опозиційні депутати заблокували роботу парламенту, вимагаючи особистого виступу Президента України зі щорічним посланням до ВР, яке вони отримали у друкованому вигляді.

Зранку 7 червня опозиційні депутати знову заблокували трибуну і президію парламенту.

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що розпорядився зібрати підписи депутатів за проведення позачергового засідання парламенту. Він також не виключив проведення виїзного засідання ВР.

11 червня Президент Віктор Янукович закликав депутатів провести позачергову сесію парламенту, щоб ухвалити необхідні для країни закони.

“Наша позиція принципова. Якщо буде далі продовжуватись блокування парламенту, треба проводити позачергову сесію і приймати рішення. Ми це робимо заради людей”, - сказав Янукович на засіданні Комітету з економічних реформ.

Глава держави наголосив, що не можна зупинятись у питанні ухвалення соціальних законів, потрібно розглянути й ухвалити низку економічних законів, які напряму пов’язані з питаннями держбюджету.